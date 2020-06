Fase 3: per tenersi in forma bastano 2 bottiglie d'acqua

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La pigrizia non ha scuse: per fare una buona seduta di allenamento casalingo bastano un tappetino e un paio di bottiglie d'acqua. È quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus su benessere ed esercizio.

Il lavoro dovrebbe iniziare con gli addominali. Stendersi sul tappetino, tenere le piante dei piedi ben poggiate sul pavimento e le ginocchia sollevate. Con entrambe le mani tenere una bottiglia d'acqua, posizionata davanti all'addome, e guardare il centro del contenitore per allineare la spina dorsale. Portare avanti il petto e sollevare il busto verso le ginocchia. I fianchi devono rimanere ben saldi al tappetino e la bottiglia d'acqua andare verso le ginocchia. Ritornare poi in posizione iniziale e ripetere l'esercizio per 10 volte per 2 serie. Tra una serie ed un'altra riposarsi, all'incirca, 30 secondi. Per rinforzare le gambe, invece, basta la classica "bicicletta": stendersi sul tappetino con le gambe in alto e le ginocchia piegate, mentre si regge una bottiglia d'acqua sopra l'addome; portare il ginocchio sinistro verso il petto mentre, allo stesso tempo, si ruota il lato destro del busto verso il ginocchio in movimento. Quando si compie questa operazione bisogna stendere la gamba sinistra. L'esercizio va poi ripetuto dall'altro lato per altre 2 serie da 10 pedalate.

Prima di iniziare con l'allenamento, è opportuno un riscaldamento adeguato. Si può marciare sul posto o, se si ha la possibilità, fare un giro in giardino o salire e scendere gli scalini. Basteranno 5 minuti o, se si volesse integrare un allenamento cardiovascolare, 20. Un suggerimento da tenere sempre in considerazione è idratarsi prima, durante e, soprattutto, dopo la sessione di allenamento, che andrebbe completata con uno stretching.