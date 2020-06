Fase 3: musica e sacco a pelo, ecco lo 'sleep concert'

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Musica, stelle e sacchi a pelo: è lo 'Sleep concert', format itinerante che il 26 giugno fa tappa al Podere Selva Capuzza di Desenzano del Garda (Brescia). Dalle 22 alle 2 di notte gli artisti Luca Formentini e Tiberio Faedi, ideatori del format, si esibiranno in vigna con Corrado Saija e le attrici di Somebody Teatro in una long night performance, ispirata ai concerti notturni del compositore statunitense Robert Rich.

"Il nostro desiderio è quello di fare addormentare il pubblico con la musica e le parole. Non ci rimarremo male, ne saremo felici - commentano Luca Formentini e Tiberio Faedi - Nella perdita di coscienza, ritrovarci da qualche altra parte, dove non c'è più alcuna distanza tra esecutore e ascoltatore.

