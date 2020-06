Fase 3: Beatrice Venezi dirige Beethoven, streaming in Rsa

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - La direttrice d'orchestra Beatrice Venezi condurrà la pianista Valentina Lisitsa e i Solisti di Milano Classica nella serata di Milano Classica dal titolo Per Aspera ad Astra che sabato 20 giugno riaccenderà le luci di Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame, in Largo Marinai d'Italia, a Milano.

"Attraverso le difficoltà sino alle stelle" è il leitmotiv che riempirà la sala di Palazzina Liberty dove si eleveranno le note del Concerto per pianoforte e orchestra n°5 in Mi bemolle maggiore e la Quarta Sinfonia in Si bemolle maggiore di Beethoven.

Una serata a ingresso gratuito, che potrà essere seguita in streaming nei principali ospedali e RSA della Regione Lombardia, in onore dei pazienti e del personale sanitario. (ANSA).