Dal 15/6 riapre Terminal1 Malpensa

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Con l'aumento dei voli e dei passeggeri riaprirà dal 15 giugno il terminal 1 dell'aeroporto di Malpensa. In contemporanea chiuderà il terminal 2 che è stata "l'unica infrastruttura aeroportuale della Lombardia che, dal 16 marzo a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, ha continuato a garantire, in maniera costante, le connessioni per i passeggeri e la circolazione delle merci all'interno del nostro Paese".

La ripresa del traffico è ancora lieve ma comunque netta: si è passati dai 3.000 passeggeri della settimana dal 6 al 12 aprile (-99,5%, record storico negativo per il sistema aeroportuale lombardo), ai 22.396 della settimana dal 1 al 7 giugno (-96,9%). (ANSA).