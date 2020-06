Da lunedì riparte Area C e strisce blu

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - A Milano da lunedì si riaccenderanno le telecamere di Area C, la zona a traffico limitato a pagamento del centro città che era stata sospesa a marzo per l'emergenza Covid.

Il Comune ha collocato dei cartelli di avviso per gli automobilisti presso i varchi di accesso alla ztl per avvisarli della riapertura. La decisione di riaprire la ztl deriva dal fatto che il traffico nel centro è arrivato quasi ai livelli pre emergenza.

I dati dell'ultima settimana di maggio indicano un livello di traffico che ha raggiunto l'80% rispetto al periodo precedente al lockdown, mentre sui mezzi di trasporto pubblico quello passeggeri rimane al 22-25% della capienza normale. Lo sharing di biciclette, monopattini e scooter è al 55% mentre quello delle automobili è al 40%.

La sosta delle auto sarà ancora libera e gratuita negli spazi con strisce blu esclusivamente all'esterno della cerchia filoviaria, mentre all'interno della cerchia del filobus 90-91 verrà ripristinata la sosta riservata ai residenti negli stalli contrassegnati dalla riga gialla e a pagamento sulle strisce blu.

"Per la ztl di Area B, che corrisponde quasi a tutta la città, - ha spiegato l'assessore alla Mobilità del Comune, Marco Granelli - abbiamo al momento mantenuto la sospensione e monitoreremo i dati del traffico per capire quando rimetterla in funzione". Sono esentati dal pagamento della sosta e derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, a esclusione della ztl Area C per la quale è prevista la sola esenzione dal pagamento, i veicoli utilizzati da personale sanitario. (ANSA).