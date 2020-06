Coppa Italia: Calhanoglu 'arrabbiati, Var anche per rosso'

(ANSA) - TORINO, 12 GIU - "Siamo arrabbiati, perché se l'arbitro concede il rigore alla Var, poi deve andare a vederla anche per il rosso di Rebic...". Recrimina sugli episodi Hakan Calhanoglu, il giocatore del Milan più vicino al gol con un bel colpo di testa in acrobazia nel secondo tempo. "Abbiamo giocato bene, ed eravamo in dieci, ci è mancato solo il gol. Complimenti ai compagni - sottolinea il rossonero - Ci mancavano tre giocatori importanti, non era facile giocare contro la Juve dopo il Coronavirus. La voglia di vincere c'era, abbiamo provato a vincere, ora la partita è finita e dobbiamo guardare avanti".

"E' difficile giocare senza tifosi - conclude Calhanoglu - ma bisogna seguire le regole. Siamo contenti di giocare". (ANSA).