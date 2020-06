A Brescia 'Luci in scena' il 15 giugno

(ANSA) - MILANO, 12 GIU - Dopo oltre tre mesi di chiusura forzata, dettata dall'emergenza Covid-19, da lunedì 15 giugno potranno finalmente riaprire i teatri e le sale per lo spettacolo dal vivo. A Brescia oltre 20 fra enti, istituzioni, compagnie, associazioni culturali, cooperative, assieme ad artisti, organizzatori e tecnici del teatro, della danza e del circo hanno deciso di festeggiare questo appuntamento con Luci in scena, un'azione simbolica per sottolineare l'importanza della cultura.

Il Comune di Brescia, insieme ai due enti teatrali cittadini - Centro Teatrale Bresciano e Fondazione del Teatro Grande - ha accolto e supportato l'iniziativa, che si svolgerà senza pubblico, verrà ripresa in diretta streaming e sarà visibile sulla pagina Facebook del Comune lunedì 15 giugno alle 21.10.

