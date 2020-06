Real Estate: BorioMangiarotti getta fondamenta SeiMilano

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Le fondamenta di SeiMilano, il progetto di rigenerazione urbana che Borio Mangiarotti e Värde stanno realizzando su un'area di oltre 300.000 mq a Milano, nelle immediate vicinanze della metro Bisceglie, sono gettate.

SeiMilano, ricorda una nota, è la nuova 'città giardino', firmata dallo studio Mario Cucinella Architects e dal paesaggista Michel Desvigne, un quartiere polifunzionale, con uffici, residenze e spazi commerciali che sarà integrato in un parco urbano di 16 ettari.

Per il getto delle fondazioni è stata scelta Holcim: "Quartieri come SeiMilano sono anche simbolo di rinascita dopo un periodo davvero difficile" dichiara Calogero Santamaria, Amministratore Delegato di Holcim Aggregati Calcestruzzi "Il getto delle fondazioni segna il concreto avvio dei lavori che porterà alla realizzazione del primo lotto residenziale entro fine 2022. E' anche un primo segno tangibile di ripresa dopo il periodo di chiusura" afferma Edoardo De Albertis, Amministratore Delegato di Borio Mangiarotti. (ANSA).