'Nina',assistente post lockdown

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Un'assistente personale virtuale che accompagna le persone in vacanza dando suggerimenti sul territorio e gestendo servizi o prenotazioni tramite la messaggistica istantanea di Whatsapp. Si chiama 'Nina' e sarà operativa ufficialmente sulle spiagge del Salento da sabato 13 giugno. L'idea nasce da Le Cinque Vele, stabilimento balneare di Pescoluse, in provincia di Lecce, ed è un servizio messo a disposizione gratuitamente di tutti i turisti per scoprire cosa offre il territorio.

Il progetto 'Nina' (il suo numero di telefono è 3483834999) nasce dalla nuova esigenza di reinventare l'approccio turistico e la valorizzazione dei territori italiani in un'estate 2020 che sarà caratterizzata quasi esclusivamente da turismo interno e che vedrà le strutture ricettive, culturali e commerciali di tutta la penisola soffrire la crisi innescata dall'emergenza Covid-19. (ANSA).