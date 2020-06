Motivi lancia il live stream shopping

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Motivi, brand del gruppo Miroglio, lancia il live stream shopping. Le sessioni di shopping saranno ambientate e condotte all'interno degli store Motivi, dove le venditrici racconteranno in video le nuove collezioni. Nel corso delle "trasmissioni", le clienti connesse potranno chattare in diretta con le commesse per chiedere consigli, in tempo reale, proprio come in negozio. In contemporanea, la smart interaction offerta dalla piattaforma consentirà la vendita istantanea degli articoli presentati grazie a un semplice click sulle relative immagini che scorreranno in fondo allo schermo. I prodotti selezionati appariranno nel carrello personale direttamente collegato all'e-commerce.

"Siamo orgogliosi di annunciare questa operazione straordinaria che parla di progresso tecnologico, di amplificazione della brand loyalty e di vicinanza alle nostre clienti", dichiara Furio Visentin, Brand Director di Motivi.

"Questa piattaforma rappresenta un vero e proprio canale aggiuntivo di vendita, complementare agli altri touchpoint del marchio ma ancora più potente per il numero di negozi coinvolti e per il numero di persone che potremo raggiungere. Come azienda e come brand oggi scegliamo di investire nello stile, nell'innovazione e nell'intrattenimento per allineare la nostra strategia omnichannel a un pubblico estremamente evoluto che ricerca esperienze sempre più dinamiche, immediate e coinvolgenti". (ANSA).