Moncler lancia prima linea profumi con Interparfums

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Moncler e Interparfums hanno firmato un accordo di licenza esclusivo a livello mondiale valido fino al 31 dicembre 2026, con una potenziale estensione di 5 anni. In base all'accordo, Interparfums creerà e produrrà profumi e prodotti correlati e li distribuirà nei negozi monomarca Moncler, nonché in selezionati grandi magazzini, negozi specializzati e duty-free.

Il lancio della prima linea di profumi è prevista entro il primo trimestre 2022.

"La grande competenza e riconosciuta creatività di Interparfums lo rendono il partner ideale per sviluppare una fragranza - dice Remo Ruffini - perfettamente allineata al DNA e alla forte identità di Moncler. Il lancio della prima linea di profumi Moncler è coerente con la nostra strategia di estensione selettiva del marchio e consentirà ai nostri clienti di arricchire ulteriormente l'esperienza con il brand". (ANSA).