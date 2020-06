Fase 3: Fontana, test su tutta popolazione bassa Val Seriana

"Con la collaborazione dell'Ats di Bergamo, nei prossimi giorni inizierà uno screening complessivo su tutta la popolazione dei Comuni di Albino, di Nembro, di Alzano nonché della bassa Val Seriana". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del progetto "50mila test per Bergamo", sviluppata dal Comune di Bergamo con il sostegno di diversi soggetti privati per consentire ai cittadini del capoluogo di conoscere la propria situazione rispetto al coronavirus attraverso l'offerta di test sierologici gratuiti. All'iniziativa del sindaco Giorgio Gori la Regione affiancherà un'indagine epidemiologica nei Comuni più colpiti della provincia "per ottenere uno screening complessivo della situazione di quei territori" ha detto Fontana. Questi, ha sottolineato il governatore, "sono i territori che più hanno sofferto e che sono stati i più colpiti, quindi è giusto che anche queste analisi e la possibilità di eliminare gli ultimi residui possibili casi di positività inizi proprio da lì".