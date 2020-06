Coronavirus: in Lombardia 252 positivi, 25 morti

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Sono 252 i nuovi positivi in Lombardia, in aumento rispetto ad ieri quando erano 99 . Il totale dei contagiati è così di 90.932 casi. I tamponi effettuati sono 13.376 per un rapporto tamponi-positivi dell'1,9% (ieri erano 9.305 per un rapporto di 1,1%). I nuovi decessi sono 25 (ieri 32), per un totale di 16.374 morti in regione. Diminuisce di pochissimo il numero dei ricoverati in terapia intensiva (97, -1), mentre calano ancora i ricoverati non in terapia intensiva (2.488, -77). Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Hanno superato quota 10 mila (esattamente 10.018) il numero di contagiati dal Coronavirus a Milano città. Nella giornata di ieri i nuovi positivi sono stati 34 (71 considerando l'intera città metropolitana dove gli affetti da coronavirus sono in totale 23.581). Prima per nuovi positivi in un giorno è però Brescia con 81 casi, mentre a Bergamo ne sono stati registrati 39, 7 a Cremona e Lodi e 2 a Mantova (ANSA).