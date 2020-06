Coronavirus, Gori: 'La Regione Lombardia secreta i dati dei decessi'

"Ieri sono stati 32 i decessi per Covid. Non si sa però dove, in quale provincia, perché la Regione non comunica più i dati divisi. Da quando abbiamo segnalato che i decessi reali erano molti di più di quelli "ufficiali", hanno secretato i dati per provincia": a dirlo su twitter è il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. Neppure i dati sui guariti vengono più comunicati, e sì che sarebbero importanti per capire che oggi le persone ammalate sono poche. Spero che il nuovo Dg della Sanità Marco Trivelli parta da qui, dai dati e dalla trasparenza" ha proseguito in un secondo tweet il sindaco. Poi ha rincarato la dose in un terzo messaggio sul numero dei contagi. "Aggiungo - ha scritto Gori - che non vengono comunicati neanche i dati dei positivi #Covid divisi per singolo comune".

"Quanto scrive il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, non corrisponde al vero ed è privo di qualsiasi fondamento. La diffusione dei dati relativi al Coronavirus da parte di Regione Lombardia verso le autorità sanitarie e verso i mezzi di informazione non è cambiata e continua a essere la stessa": così in una nota Regione Lombardia replica ai tweet del sindaco. "Sostenere, per alimentare la polemica politica e senza alcun riscontro veritiero, che la Regione 'secreti' i dati non fa onore a chi rappresenta le Istituzioni".