Coop Lombardia: utile a 6,6 mln

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Bilancio in utile per Coop Lombardia che chiude l'esercizio 2019 con un utile netto di 6,6 mln di euro in crescita rispetto ai 6,1 mln del 2018.

"Nonostante il calo delle vendite, siamo riusciti a chiudere il 2019 in positivo, grazie a una gestione oculata dei costi e alla performance delle gestioni nei settori immobiliare, finanziario e delle società partecipate" ha commentato il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferrè. Nel trascorso esercizio il totale delle vendite di ipermercati, superstore e supermercati di Coop Lombardia ha fatto registrare una flessione del 3,88% rispetto al 2018. In questo difficile contesto di mercato, Coop Lombardia ha reagito continuando la campagna di riposizionamento dei prezzi. Proseguito nel 2019 anche lo sviluppo della rete vendita, con investimenti per 40 milioni di euro: apre oggi il nuovo supermercato a Busto Garolfo (Milano), con annesso un ristorante e un grande impianto Enercoop mentre entro l'estate sarà inaugurato un nuovo negozio in centro a Monza. (ANSA).