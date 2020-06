Coop Lombardia: Ferré, puntiamo su negozi di vicinato

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Insieme al bilancio 2019, chiuso con utile netto di 6,6 milioni di euro, Coop Lombardia ha approvato il progetto di fusione di Coop Vicinato Lombardia, la più grande cooperativa di supermercati di vicinato della Regione. L'integrazione, che sarà operativa da novembre di quest'anno, andrà a incrementare la rete di Coop Lombardia di 33 negozi - la maggior parte saranno punti vendita 'Incoop' - e integrando in azienda gli oltre 400 dipendenti. "A partire dal primo novembre di quest'anno si aggiungeranno 33 punti vendita che porteranno la rete di Coop Lombardia a 92 negozi, 93 con il nuovo supermercato che aprirà entro l'estate a Monza" ha spiegato il presidente di Coop Lombardia Daniele Ferré.

Coop Vicinato Lombardia nasce nel 2012 dall'integrazione di cinque cooperative lombarde delle province di Milano, Como e Brescia. Nel 2019 ha sviluppato ricavi per circa 70 milioni di euro con la sua rete di punti vendita a insegna 'in Coop' di dimensioni tra i 250 e i 700 mq di superficie, gestita da 400 dipendenti che adesso, ha assicurato Ferré "saranno tutti assorbiti in Coop Lombardia". Coop Vicinato conta inoltre circa 45 mila soci, di cui circa 4 mila prestatori, un patrimonio immobiliare di circa 50 milioni di euro e un prestito sociale di circa 30 milioni. Con l'integrazione in Coop Lombardia "cogliamo anche l'indicazione di mercato, che fino a 10 anni fa diceva che i negozi dovevano essere il più grande possibile e oggi invece dice quasi il contrario. Dunque - ha sottolineato Ferré - puntare sui negozi di vicinato coincide con la tendenza di mercato".

Secondo l'analisi del presidente "la grande distribuzione per molti anni si è riproposta cercando di essere il più industrializzata possibile. E' evidente che il crollo di Auchan e la crisi di molti altri marchi suggerisce qualcosa di diverso e questa è la sfida che ci aspetta dal 2020 ai prossimi anni".

Dopo l'emergenza Covid, inoltre, "la cosa più importante nell'alimentare vista la situazione che si è determinata tra marzo e aprile è rafforzare i Coop Drive. Quindi dai 6 che abbiamo sui Milano e hinterland arriveremo a 18 impianti, dove sarà possibile ordinare la spesa on line e passare a ritirarla all'ora stabilita", ha concluso. (ANSA).