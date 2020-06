Cobas denunciano, aggrediti da polizia

(ANSA) - MILANO, 11 GIU - Serata di forti tensioni tra operai e polizia, la scorsa notte, alle porte di Milano.

L'organizzazione sindacale SiCobas e il centro sociale Vittoria denunciano una "aggressione brutale della polizia" con "manganellate e calci dati ai manifestanti seduti a terra" per sgomberarli. I 118 è intervenuto tra le 23 e l'1, soccorrendo 5 feriti, quattro dei quali portati in ospedale con traumi non gravi.

L'episodio è accaduto all'esterno dei cancelli "di un importane hub di logistica, la Fedex Tnt, - affermano i sindacati - nei confronti della quale un'ottantina di lavoratori interinali hanno aperto da tempo una vertenza, già giunti a degli accordi sindacali in passato". Il Si Cobas afferma in una nota che "un centinaio di lavoratori si sono seduti sul piazzale antistante i cancelli" e che "Reparto Mobile e Digos hanno usato immotivata violenza sulle persone a terra". La Questura spiega che era l'ennesimo blocco di merci anche essenziali e quindi "si è deciso di intervenire, in più riprese, e con alcuni parapiglia in cui sono rimasti contusi sia manifestanti sia un agente".

