20/6 in piazza contro Sanità lombarda

- MILANO, 11 GIU - "Cambiare ora si deve e si può" è la convinzione delle associazioni (da Arci ai Sentinelli) che il 20 giugno alle 15 si ritroveranno in piazza Duomo a Milano per chiedere "al governo di intervenire, commissariando la sanità lombarda".

"Noi - annunciano in un comunicato - porteremo in piazza, insieme al nostro senso di responsabilità, i nostri nastrini neri a ricordare chi non c'è più, le nostre storie, e scriveremo tutte e tutti insieme l'enorme vergogna che è il governo regionale, in modo che sia visibile anche da lontano".

"Le scelte fatte in questi mesi - aggiungono - sono state devastanti e hanno dimostrato l'insipienza di chi avrebbe dovuto proteggere la nostra regione dalla pandemia". Per questo sotto il claim 'Salviamo la Lombardia' domandano anche la revisione completa "della cosiddetta sperimentazione Maroni".