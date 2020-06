Trapiantato polmoni dimesso da ospedale

(ANSA) - BERGAMO, 10 GIU - E' stato dimesso l'uomo di 53 anni che lo scorso 19 marzo in piena emergenza Covid-19 era stato sottoposto a doppio trapianto di polmoni all'Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. L'uomo affetto da fibrosi polmonare era ricoverato dal 14 febbraio, quindi da prima dell'inizio dell'epidemia.

Le sue condizioni erano poi progressivamente peggiorate ed era stato portato in terapia intensiva. Il 2 marzo era sottoposto a tracheostomia e i suoi polmoni ormai fuori uso sostituiti da un ventilatore meccanico in attesa di un donatore.

Nonostante l'emergenza Coronavirus, l'ospedale di Bergamo accetta dalla sala operativa romana del Centro nazionale trapianti l'offerta dei due polmoni disponibili in altro ospedale italiano. Un volo privato porta a Ciampino i chirurghi bergamaschi per eseguire il prelievo per poi riportarli allo scalo di Orio al Serio e da lì in sala operatoria, dove l'équipe di Michele Colledan, direttore del Dipartimento di insufficienza d'organo e trapianti, che ha eseguito l'intervento.

A quel punto sono seguiti il ricovero nella terapia intensiva pediatrica diretta da Ezio Bonanomi, dove il paziente è rimasto fino al 5 maggio, e quello nel reparto di Pneumologia fino all'8 giugno quando è stato dimesso e trasferito in un centro di riabilitazione per il proseguo del recupero.

"Non vedo mia moglie e miei figli da settimane - ha raccontato il paziente -, ma l'affetto che ho trovato qui è stato tale da riuscire a compensare questa mancanza. Grazie a tutti coloro che si sono presi cura di me in questo ricovero così lungo. Un pensiero speciale va al donatore e alla sua famiglia. Voglio scrivere loro una lettera perché sappiano quanto è grande la mia gratitudine".

"Siamo particolarmente soddisfatti dell'esito, tutt'altro che scontato, di questo trapianto - ha commentato Fabiano Di Marco, direttore della Pneumologia del Papa Giovanni -. I trapianti di polmone sono particolarmente delicati e le condizioni di questo paziente erano molto complesse". (ANSA)