Sala, esposto ciclabile svolta negativa rapporti con Regione

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Se siamo arrivati a questo punto ne prendo atto, ma è evidente che ciò rappresenta una svolta profondamente negativa nella relazione fra Regione e Comune".

Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulla sua pagina Facebook ha parlato dell'esposto contro la nuova pista ciclabile realizzata dal Comune presentato dall'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia, Riccardo De Corato.

"Oggi un assessore di Regione Lombardia ha reso noto di aver presentato alla Procura della Repubblica di Milano un esposto sulla pista ciclabile di corso Venezia e corso Buenos Aires - ha scritto ancora Sala -. Suppongo che prima di agire con una modalità così anomala abbia avvisato il presidente Fontana".

"Stamattina in qualità di assessore regionale alla Sicurezza stradale, ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Milano per segnalare la vicenda della pista ciclabile realizzata in parte di corso Venezia e corso Buenos Aires dal Comune di Milano. Questo esposto è stato fatto affinché la Magistratura verifichi se sussistono i requisiti come l'ordinanza e le planimetrie, che a nostro avviso mancano, per modificare la viabilità del tratto stradale preso in considerazione" spiega De Corato in una nota. (ANSA).