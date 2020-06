Irene Pivetti sarà interrogata a Milano venerdì

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - E' stato fissato per dopodomani, venerdì, nel primo pomeriggio l'interrogatorio a Milano dell'ex presidente della Camera Irene Pivetti, indagata per riciclaggio nell''inchiesta con al centro il gruppo Only Italia da lei presieduto e una serie di operazioni commerciali - in particolare la compravendita di tre Ferrari Gran Turismo - che sarebbero servite per riciclare proventi di una maxi evasione fiscale. Da quanto si è saputo l'ex senatrice, che ha ricevuto un invito a comparire firmato dal pm Giovanni Tarzia, è "serena" ed è pronta a chiarire. (ANSA).