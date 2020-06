Coronavirus: murales, i tagli di Fontana alla sanità

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Il presidente della Lombardia Attilio Fontana che taglia la Lombardia, come faceva l'artista Fontana con le sue tele: è il murales, opera dell'artivista Cristina Donati Meyer, posto sulla facciata della Fiera di Milano, dove è stato allestito l'ospedale covid voluto dalla Regione per affrontare l'emergenze, attualmente vuoto.

"L'arte di strada - spiega l'artista sui social - deve dare il proprio contributo per indurre alla riflessione. I vertici regionali lombardi continuano ad assolversi da una gestione improvvisata e incapace dell'emergenza Coronavirus, nella regione più martoriata dal #Covid, dove governano ospedali e cliniche private, retribuiti con fondi pubblici. I tagli di Fontana erano arte innovativa, di pregio e concettuale. I tagli di Attilio Fontana e dei suoi predecessori alla sanità pubblica hanno causato il dramma che tutti conosciamo, soprattutto a danno delle persone più anziane, povere e fragili. 21 milioni di euro per curare 25 pazienti. L'ospedale in Fiera a Milano ha già chiuso i battenti, con grande sciupio di soldi donati da privati. Il Presidente della Regione. Attilio Fontana, continua a difendere il sistema sanitario lombardo, nato con Formigoni e rinvigorito con Maroni, tutto proteso verso i privati a scapito della medicina del territorio e della sanità pubblica. Se la Lombardia ha pagato il prezzo più alto in Italia a causa della pandemia, è anche - aggiunge Donati Meyer - per colpa dell'impostazione della sanità lombarda, con i continui tagli agli ospedali pubblici e la chiusura dei poliambulatori sul territorio". (ANSA).