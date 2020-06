Striscioni pro Fontana davanti al Pirellone

(ANSA) - MILANO, 9 GIU - Striscioni solidali e di appoggio a Regione Lombardia, al governatore Attilio Fontana e all'assessore al welfare Giulio Gallera, sono stati affissi davanti a palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale, a Milano.

'Non diciamo falsità la nostra è la migliore sanità' e 'Testa alta schiena dritta Fontana e Gallera siamo con voi': queste le scritte in stampatello nero sui due cartelloni appesi in via Filzi.(ANSA)