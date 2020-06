Riapre teatro del Buratto, spettacolo per bambini

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - In vista della riapertura dei teatri dal 15 giugno, al Teatro del Buratto hanno pensato a un progetto dedicato a bambini e famiglie, intitolato 'Storie di orti e piante da favola', che partirà da martedì 16 giugno.

"Siamo convinti - dicono dal teatro dedicato ai più piccoli - sia importante tornare ad incontrare il nostro pubblico, in piccoli gruppi e in sicurezza, per ritrovarci finalmente dal "vivo"".

Ed è per questo che "a partire da martedì 16 giugno, e per tutti i giorni fino a domenica 28 - sabato e domeniche compresi - proponiamo un percorso di teatro itinerante negli spazi interni ed esterni del teatro Bruno Munari per raccontare ai bambini e ai loro genitori storie di orti, natura, favole e piante, con un finale di laboratorio all'aperto!".

Il percorso è rivolto a un massimo di 30 spettatori, nel rispetto di tutte le misure di sicurezza. Lo spettacolo si snoderà negli spazi interni ed esterni del Teatro Bruno Munari, e sarà composto da installazioni artistiche a tema botanico, narrazioni e sorprese teatrali e un laboratorio finale interattivo. Il pubblico sarà diviso in due gruppi (circa 15 persone) guidati ognuno da due attori che, rispettando il distanziamento sociale e applicando tutte le misure di sicurezza necessarie, condurranno gli spettatori dai 4 ai 10 anni alla scoperta delle "stanze" dell'orto - teatro. (ANSA).