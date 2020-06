Pasotti, mia zia morta di Covid e portata via

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - Sua zia era "Una di quelle donne caricata e trasportata via non si sa dove e che è morta sola.

Questo film lo dedico un po' a questa terra a cui sono fiero di appartenere". Lo ha detto l'attore bergamasco Giorgio Pasotti, presentando il suo film da regista 'Abbi fede'. Una commedia che parla soprattutto di speranza, cosa a cui non si deve mai rinunciare. Di scena una sorta di teatrino con personaggi-archetipi tutti da salvare che fanno riferimento a Ivan (Giorgio Pasotti), sacerdote folle e invasato e con una fortissima fede nonostante la sua vita sia piena di incredibili disgrazie. (ANSA).