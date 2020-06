Liga, piano B? Ora unica opzione è finire campionato

(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Non vediamo altra opzione diversa da quella di finire il campionato". Giovedì la Liga spagnola torna in campo e, per il momento, non svela se intende affrontare un'eventuale nuova sospensione con un 'piano B', come quello appena varato in Italia per la Serie A, con playoff, playout e in ultima istanza un algoritmo per cristallizzare la classifica.

"Ancora non si sa. Abbiamo un protocollo preciso e importante, con cui pensiamo di poter concludere il campionato - ha spiegato Juan V. Marin, delegato della Liga in Italia, in una video conferenza stampa -. Se i contagi da coronavirus dovessero ricominciare, abbiamo diversi piani ma nessuno è pubblico. Si decide insieme, Liga e federazione". (ANSA).