Focolaio in Oncoematologia a Niguarda

- MILANO, 09 GIU - All'ospedale Niguarda di Milano è stato registrata una serie di contagi da Coronavirus fra specializzandi, medici e infermieri e personale, motivo per cui oggi e domani, spostati tutti i pazienti, sarà sanificato il reparto di Oncoematologia. Dall'ospedale fanno sapere che si tratta di numeri "contenuti" quindi di una "diffusione controllata". Anche perché ad aprile erano già stati fatti test sierologici e tamponi a tutti i sanitari. Fra fine maggio e inizio giugno su 190 operatori controllati, 11 sono risultati positivi al Covid.

Una volta rilevati i primi contagi, il tampone è stato fatto a tutto il personale (amministrativo incluso) del reparto, ma anche del day hospital e dell'ambulatorio, così come a tutti i pazienti e "non sono stati trovati altri casi positivi".