In Lombardia rapporto tamponi-contagi sale a 4,3%

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Con 194 casi positivi su 4488 tamponi effettuati, è di 4,3% il rapporto tra casi controllati e contagi in Lombardia, secondo quanto comunicato dalla Regione.

In Lombardia, ieri, sono morte altre 32 persone per Covid, per un totale di 16.302 vittime. Il totale complessivo dei positivi riscontrati in regione dall'inizio della pandemia a oggi ammonta a 90.389.

Ieri sono stati considerati guariti o dimessi 263 pazienti, mentre ce ne sono 107 in terapia intensiva, senza variazione rispetto al giorno prima. Calano di 93 i ricoverati non in terapia intensiva, in tutto 2.708.

Sono 63 i nuovi positivi al covid in provincia di Brescia, arrivata a 15.070, e 51 a Bergamo, che conta 13609 casi. A Milano sono 23.437 (+29 rispetto a ieri) di cui 9.957 (+15) in città.

I tamponi hanno rilevato 13 nuovi casi anche a Como (3.935), 10 in Monza Brianza (5.583), 7 a Cremona (6502). Solo 2 nuovi contagi a Lecco, Lodi, Mantova e Pavia, 4 a Sondrio e 7 a Varese. (ANSA).