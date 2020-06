Fase 3: da Comune Milano concessi 12mila mq spazi aperto

(ANSA) - MILANO, 08 GIU - Il Comune di Milano ha fino ad ora concesso 12 mila metri quadrati di spazi all'aperto con delle modalità agevolate per permettere ai commercianti di estendere la loro attività anche all'aperto in questa fase dove gli ingressi nelle attività sono contingentati e serve più spazio per mantenere le distanze. "Volevo confermarvi che stiamo proseguendo con la concessione di spazi all'aperto per i pubblici esercizi, quali in particolare bar e ristoranti - ha detto il sindaco, Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano sui social -. Abbiamo già concesso 12 mila metri quadrati e andremo avanti, cerchiamo di essere molto rapidi e di concedere spazi sempre, a meno che ci siano motivi di mobilità o sicurezza che non lo permettono".

