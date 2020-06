Fase 2: a Pavia brindisi alla ripartenza in 28 ristoranti

(ANSA) - PAVIA, 08 GIU - Un brindisi alla vita sociale finalmente ricominciata, dopo le lunghe settimane del lockdown.

E' quello che verrà proposto nella serata di venerdì 12 giugno in 28 ristoranti di Pavia che hanno aderito all'iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con il Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò Pavese. A tutti i commensali verrà offerto gratuitamente un calice di Bonarda, uno dei vini simbolo prodotti nelle cantine oltrepadane. Il Distretto lo sta lanciando con il progetto #lamossaperfetta, che vuole esaltare le sue caratteristiche di vino frizzante particolarmente adatto a un grande pubblico. Non a caso l'appuntamento in programma la sera del 12 giugno ha come slogan "Il brindisiperfetto con la mossaperfetta".

"Abbiamo la fortuna di vivere in un territorio con grandi testimonianze storico-artistiche, bellezze ambientali ed eccellenze enogastronomiche - sottolinea il sindaco Mario Fabrizio Fracassi -, fra le quali rientra anche il vino.

Dobbiamo avere la forza di imparare a fare squadra, anche a livello provinciale, per far conoscere i nostri prodotti in Italia e nel mondo".

Fabiano Giorgi, presidente del Distretto del vino di qualità dell'Oltrepò Pavese, è entusiasta dell'iniziativa: "L'Oltrepò Pavese non ha avuto, sin ad ora, l'immagine che meriterebbe per la qualità dei suoi vini. E' una tendenza che vogliamo invertire, facendo conoscere anche gli altri prodotti d'eccellenza della nostra terra come i salumi, i formaggi, i tartufi e altri ancora. La Bonarda, in particolare, è un vino che merita di avere successo anche fuori dall'Italia: viene prodotto con l'uva Croatina, che rappresenta un sostegno economico per tante famiglie in Oltrepò Pavese".

I ristoranti della provincia di Pavia hanno da poco iniziato a rifornirsi di vino dalle cantine oltrepadane, dopo la lunga interruzione coincisa con la fase più critica dell'emergenza coronavirus: al momento comunque le ordinazioni hanno raggiunto non più del 20 per cento della media che si registra abitualmente. (ANSA).