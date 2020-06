Minneapolis: a Milano la piazza sfida pioggia e vento

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - A Milano la pioggia e il vento non hanno fermato la manifestazione per George Floyd, ucciso da un poliziotto in Usa, e di solidarietà alla comunità afroamericana.

La piazza della stazione Centrale è gremita di gente e le forze dell'ordine, che controllano la situazione da lontano, pensano che ci possano essere qualche migliaio di manifestanti. E dai viali limitrofi continuano ad affluire persone. (ANSA).