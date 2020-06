Milano, 3mila prenotazioni in 3 giorni nelle biblioteche

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - A Milano dalla prossima settimana riapriranno altre cinque biblioteche rionali che, a partire da martedì, si aggiungeranno alle nove aperte dal 26 maggio e alle sei riaperte dal 3 giugno.

Nelle 9 biblioteche aperte dal 26 maggio è attivo il servizio di prenotazione online dal catalogo di libri, cd e dvd. Dal 26 maggio al 5 giugno sono stati prestati 3.931 libri e ne sono stati restituiti 13.961. L'apertura del servizio di prenotazione ha visto nei primi tre giorni di apertura 3.028 richieste.

I milanesi durante le settimane di lockdown hanno letto in digitale grazie all'archivio delle biblioteche rionali, con 39.675 download di e-book, 269.269 audiolibri in streaming, 582.270 consultazioni dell'edicola per 11.365 iscritti, con un incremento di iscrizioni del 504%. E "Milano da leggere", l'iniziativa di promozione della lettura ideata dal Sistema Bibliotecario Milanese e dedicata ai Talenti delle donne, ha già superato i 100 mila download dal 15 aprile. (ANSA).