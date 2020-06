Accuse dal Fatto su dpi, Fontana querela il giornale

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Il 16 aprile, durante l'emergenza coronavirus, Aria, la centrale acquisti della Regione Lombardia, ha ordinato 513 mila euro di camici alla società Dama spa di cui è socia al 10% Roberta Dini moglie del governatore Attilio Fontana. Lo afferma oggi il quotidiano Il Fatto riportando un servizio di un giornalista di Report. Pronta la replica del governatore, che annuncia di aver querelato il giornale. "Il testo del 'Fatto' - afferma il governatore - in maniera consapevole e capziosa omette di dire chiaramente che la Regione Lombardia, attraverso la stazione appaltante ARIA SpA, non ha eseguito nessun pagamento per quei camici e l'intera fornitura è stata erogata dall'azienda a titolo gratuito". (ANSA).