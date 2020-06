Test di massa in un Comune, 37% positivi

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - San Giovanni Bianco è una cittadina di circa 4.700 abitanti in provincia di Bergamo, di questi 1.441 maggiorenni hanno aderito all'iniziativa del Comune e fatto il test sierologico per scoprire se sono positivi al Covid.

Il risultato, ha spiegato il sindaco Marco Milesi, è che "la positività è pari al 37%, l'età media dei positivi è di 54 anni, il 44% è un lavoratore e il 70% dei positivi ha indicato di avere avuto sintomi. Nei prossimi giorni avremo a disposizione anche i risultati dei tamponi". Per ora ne sono già stati eseguiti 250, quindi più della metà delle persone risultate positive al test.

Il test sierologico è gratuito, pagato dal Comune, mentre viene chiesto a chi fa il tampone un contributo di 40 euro su una spesa totale di 90. (ANSA).