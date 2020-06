'Assassini', striscione sotto Assolombarda

(ANSA) - MILANO, 06 GIU - "Assassini, le vite valgono più dei vostri profitti" è lo slogan scritto su uno striscione che i manifestanti hanno srotolato per qualche istante sotto la sede di Assolombarda, in via Pantano, a Milano. A portare lo striscione - riferiscono gli stessi organizzatori - una delegazione di ADL Cobas insieme ai sindacati di base che hanno organizzato la manifestazione contro le politiche economiche del Governo Conte. (ANSA).