Sala, per ultimo giorno scuola Caccia tesoro web

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Il Comune di Milano in occasione dell'ultimo giorno di scuola ha promosso una caccia al tesoro virtuale per scoprire segreti e luoghi nascosti della città a cui tutti gli istituti si possono iscrivere.

"Lunedì è l'ultimo giorno di scuola e come Comune di Milano abbiamo organizzato una caccia al tesoro online per i ragazzi e le ragazze milanesi - ha detto il sindaco Giuseppe Sala nel suo video sui social - per scoprire i segreti e i luoghi nascosti di Milano". (ANSA).