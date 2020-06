Pusher scappa su monopattino, preso

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - La polizia ha arrestato per spaccio un 28enne che, a Milano, ha tentato di evitare un controllo scappando sul proprio monopattino elettrico. E' accaduto ieri in viale Lucania, dove gli agenti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana hanno notato il 28enne che alla vista della volante si è portato una mano alla cinta dei pantaloni come per nascondere qualcosa. Il ragazzo ha confermato i loro sospetti evitando di fermarsi.

Un poliziotto è sceso dall'auto per inseguirlo a piedi e dopo alcuni cambi di direzione lo ha bloccato in via Scheiwiller. In un pacchetto di sigarette nascondeva 2 grammi di hashish e un mazzo di chiavi, col quale gli agenti sono riusciti ad aprire un portone in viale Lucania, dove abita il 28enne. Nel suo appartamento al sesto piano hanno trovato un sacchetto e 15 panetti di hashish (per un peso complessivo di 2 chili e 480 grammi), 2,5 grammi di cocaina, 4,5 grammi di Mdma, 11.240 euro in contanti, un bilancino e un foglio con i conteggi di denaro, date e i quantitativi delle dosi vendute. (ANSA).