Moto: Carlo Ubbiali; commosso saluto in cimitero a Bergamo

(ANSA). - BERGAMO, 05 GIU - Commosso saluto questa mattina nella chiesa del cimitero di Bergamo a Carlo Ubbiali, leggenda del motociclismo mondiale, morto a 90 anni. Nella chiesa c'è anche la corona di una altro gigante, Giacomo Agostini, anche lui bergamasco.

Tanti i ricordi e le attestazioni di stima e affetto nei confronti di Ubbiali, raccontati durante la Messa celebrata da padre Mauro Bergamelli. Agostini ha ricordato che per lui Ubbiali è stato sempre un esempio da emulare e a cui tendere. E poi l'amico Ettore Tacchini, avvocato, che lo ha ricordato come l'immagine dello sport bergamasco nel mondo. La chiesetta di Ognissanti ha ospitato almeno 70 persone all'interno e altrettante all'esterno per i funerali (secondo le restrizioni in atto per l'emergenza coronavirus): amici e tifosi si sono stretti intorno alla famiglia: la moglie Mariella e i 4 figli.

