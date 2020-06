Heineken, 4,3mln su impatto produzione

(ANSA) - MILANO, 05 GIU - Sicurezza delle persone, promozione del consumo responsabile, diminuzione del fabbisogno idrico e delle emissioni di Co2 nella produzione. Sono questi le principali voci del piano di sostenibilità 'Brewing a Better World' lanciato da Heineken nel 2010 e i cui risultati principali sono stati diffusi in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Nel 2019 Heineken Italia ha speso quasi 4,3 milioni di euro in opere di efficientamento, riduzione dell'impatto ambientale e miglioramento dei dispositivi di sicurezza nei propri birrifici in Italia.

Tra i principali risultati raggiunti ci sono 6 mila ore investite in formazione in materia di salute e sicurezza dalle persone che lavorano nei birrifici nel 2019, la diminuzione del fabbisogno idrico in produzione del 41% dal 2010, la riduzione delle emissioni di CO2 del 59% dal 2010. Inoltre il 100% dell'energia elettrica utilizzata proviene da fonti rinnovabili fotovoltaiche certificate, con 16984 pannelli solari installati sui birrifici di Massafra e di Comun Nuovo. Heineken Italia ha inoltre donato 750 mila euro direttamente o indirettamente a organizzazioni di volontariato, fondazioni e associazioni locali, mentre il 10% del budget advertising del brand nel 2019 è stato investito in campagne dedicate alla promozione del consumo responsabile che hanno raggiunto 21 milioni di persone.

L'azienda continua ad investire per ridurre il proprio impatto a livello di produzione.Sostenibilità ma anche sicurezza delle persone. "Safety first è una priorità che ci guida nelle nostre decisioni e che ci ha consentito di ridurre la gravità degli infortuni sul posto di lavoro del 30% negli ultimi 3 anni - ha commentato, Alfredo Pratolongo, Direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia -. Questo approccio di lungo periodo ci ha anche aiutato ad implementare al meglio tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza nelle diverse fasi dell'emergenza Covid". (ANSA).