Milano, da oggi 40 Frecce e 20 Intercity

(ANSA) - MILANO, 3 GIU - Da oggi, giorno in cui si torna a viaggiare per le regioni, sono attive 40 Frecce da e per Milano, di cui 24 lungo la direttrice Alta velocità Torino-Milano-Roma e Napoli (due da e per Reggio Calabria), dieci lungo la trasversale Torno-Milano Venezia-Trieste, sei per la Linea adriatica.

Attivi anche 20 InterCity, di cui 12 da e per Liguria; sei da e per Torino, Terni, Napoli e 2 da e per la Linea adriatica.

Lo rende noto Trenitalia. (ANSA)