Calcio: Moratti, Inter ha intenzione di tenere Lautaro

(ANSA) - MILANO, 03 GIU - ''E' difficile dire come andrà questo campionato, sarà tutto una sorpresa. Lautaro distratto dal mercato? Farà bene lo stesso, sarà concentrato sull'Inter.

E' un ragazzo molto serio. L'Inter ha intenzione di tenerlo, è molto forte e ha un grande potenziale. Ma alla fine dipende dal giocatore e da quello che deciderà lui'': l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti, intervistato da Cadena Ser Catalunya parla del futuro dell'attaccante argentino nel mirino del Barcellona. Se resterà o meno in nerazzurro, secondo Moratti, dipende ''anche dall'offerta del Barcellona, lui sta bene all'Inter. Certo che poter giocare al fianco di Messi è sempre una motivazione per un giocatore ambizioso''. L'Inter ha più volte detto di non avere intenzione di cedere il giocatore e che Lautaro lascerà l'Inter solo nel caso in cui sarà pagata la clausola: ''Uno scambio con un giocatore? C'è un certo Messi, che non è male...'', racconta Moratti con un sorriso ''ma non so dire quale giocatore può essere utile all'Inter''. (ANSA).