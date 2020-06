Calcio: Atalanta;decennale Percassi,traguardi inimmaginabili

(ANSA) - BERGAMO, 03 GIU - "Siamo partiti dalla B per arrivare alla Champions, una cosa inimmaginabile, il non plus ultra. Abbiamo rilanciato l'azienda facendo un bel lavoro".

Antonio Percassi celebra il decennale del secondo avvento alla presidenza dell'Atalanta (la prima volta era stata dal 1990 al febbraio 1994) con una video-intervista realizzata al Gewiss Stadium e messa in onda dal canale YouTube del club.

"Allo stadio dobbiamo ancora intervenire sulla Tribuna Ubi e quindi sulla Curva Sud, poi vogliamo far diventare Zingonia ancora più bella ed efficiente - sottolinea -. E' cambiato molto da quando siamo arrivati. La nostra è una famiglia di supertifosi atalantini: mio figlio Luca nella sua gestione ha creato un contesto di manager all'altezza della situazione arrivando a grandi risultati grazie al mister, a tutto lo staff tecnico e ai giocatori".

Percassi non manca di sottolineare il suo leitmotiv stagionale: "Ho sempre detto che il primo obiettivo da raggiungere sarebbe stata la permanenza nella categoria e finora l'abbiamo sempre centrato". Circa le partite memorabili, una su tutte: "Il massimo della gioia è stata la vittoria fuori con lo Shakhtar a Kharkiv per qualificarci agli ottavi - chiude il presidente nerazzurro -. Poi metto il secondo tempo a Milano contro il Manchester City da cui abbiamo tutto da imparare: ricordo la furbizia nel fermare il gioco dieci minuti dopo l'espulsione del portiere. Abbiamo giocato tante grandi partite, vedi quella con l'Inter a San Siro in questa stagione, che meritavamo di vincere, e in Coppa Italia l'anno scorso contro la Juventus".