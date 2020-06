2 giugno, a Pavia ricordo vittime Covid

(ANSA) - PAVIA, 02 GIU - Il ricordo delle vittime del Covid-19 (1.224 in provincia di Pavia dall'inizio della pandemia) è stato al centro della cerimonia del 2 giugno svoltasi oggi nei giardini della Prefettura di Pavia.

"Veniamo da un periodo difficile e molto doloroso - ha sottolineato il perfetto Rosalba Scialla - che non è ancora concluso e che ci ha provato tutti. Non possiamo non ricordare quelle immagini di dolore, tutti coloro che hanno perso la vita in una condizione di estrema solitudine, la desolazione dei familiari, e tutte le difficoltà conseguenti a questa difficilissima prova. Vorrei anche ricordare e rendere merito a tutti coloro che durante questo periodo con il loro lavoro, le loro capacità e la loro generosa disponibilità hanno consentito la cura e la salvezza di molte vite".

Presenti alla cerimonia anche tre medici del Policlinico San Matteo che, nelle scorse settimane, sono stati protagonisti della lotta contro il virus: il prof. Raffaele Bruno, direttore di Malattie Infettive, il prof. Fausto Baldanti, direttore di Virologia, e il prof. Cesare Perotti, direttore del Servizio di immunologia e trasfusione.

Il prefetto Scialla ha anche ringraziato le forze dell'ordine per il loro impegno durante l'emergenza Covid-19, rivolgendo un saluto affettuoso ai familiari del brigadiere dei carabinieri Calogero Anastasi (presenti alla cerimonia) , colpito dal virus e morto nei giorni scorsi. (ANSA).