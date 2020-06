Una piazza in mondovisione per vittime Covid

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - La cittadina di Pianengo, cittadina di circa 2 mila 500 abitanti nel Cremonese, ha deciso di intitolare la piazza del municipio alle vittime e agli eroi del Coronavirus. Si tratta del primo Comune italiano che ha deciso di farla, ma la sua scelta ha già fatto scuola tanto che hanno deciso di aggregarsi anche le città di Cambridge in Inghilterra, di Stoccolma in Svezia e la Provincia canadese dell'Alberta.

La cerimonia di intitolazione delle quattro piazze avverrà in contemporanea alle 18,30 del 29 giugno ora italiana (saranno le 17,30 a Cambridge e le 10,30 in Canada) con un'unica diretta streaming.

"L'idea nata da un concittadino - ha detto il sindaco Roberto Barbaglio alla Provincia di Cremona - ha fatto il giro del mondo e ci trova uniti nel ricordo di chi non ce l'ha fatta. Il virus ha portato via tanti e tanto della nostra vita, questo è un atto più che dovuto, anche nei confronti di chi si è speso in prima persona per combattere il Coronavirus". (ANSA).