Sindaco-solidale nominato Cavaliere

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - E' stato nominato Cavaliere Cristiano Migliavacca, il 'sindaco-solidale' di San Genesio e Uniti, Comune di 3.950 abitanti alle porte di Pavia. Il primo cittadino, 45 anni, sposato e con due figli, ha ottenuto il riconoscimento dopo una lunga serie di attività benefiche per disabili, anziani, persone in difficoltà. Piccolo dispiacere l'annullamento della cerimonia di conferimento, domani dal prefetto, a causa del coronavirus.

Fra le tante attività portate avanti da Migliavacca la distribuzione di pasti ad anziani non autosufficienti, disabili o a rischio emarginazione, attività rivolte a scuole, tra le quali la donazione di computer, e bambini. Ha anche preso parte alla Maratona di New York, nell'ambito dell'iniziativa 'Correre per un Sogno' promosso con la gara, donando 16 mila euro raccolti dai concittadini per un' auto per il trasporto per anziani e disabili verso centri diurni e ospedali della sua comunità. Al temine della corsa, in diretta streaming, l'assegno è stato donato. (ANSA).