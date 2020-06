Scaroni: "Ripresa campionato? Penso solo al Piano A"

(ANSA) - ROMA, 01 GIU - "Per adesso sono focalizzato sul Piano A e mi auguro non ci sia bisogno né del Piano B e neppure di quello C. Questo dibattito a me interessa poco, sono focalizzato sul Piano A. L'Europa? Spero di arrivare in Europa attraverso la Coppa Italia ma, se non dovessimo riuscirci, lotteremo in campionato". Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, intervenuto a Radio Anch'io lo sport, in onda su RadioRai.

"Rangnick in rossonero? Non so se arriverà, noi abbiamo fiducia in Pioli, che sta facendo bene ed è un professionista serio. Le scelte di management le fa Gazidis, io non so nemmeno quando parla con altri possibili candidati. Queste scelte le lascio a lui. In questo momento abbiamo fiducia in Pioli e Maldini", aggiunto il n.1 del club rossonero. (ANSA).