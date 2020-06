Morto Christo: Fontana, innamorato Lombardia

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - "'La bellezza, la scienza e l'arte trionfano sempre', questa è la frase che spesso ripeteva Christo, il poliedrico artista contemporaneo innamorato della Lombardia. La sua opera, la sua passerella sul Lago di Iseo ha permesso nel 2016 a migliaia di turisti provenienti da tutto il mondo di passeggiare sul nostro lago, di guardare la nostra terra da un punto di vista diverso". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha ricordato l'artista Christo Vladimirov Yavachev che si è spento a New York. Avrebbe compiuto 85 anni il prossimo 13 giugno.

Nel 2016, Christo ha creato in Lombardia The Floating Piers, una passerella di 3,5 km sul lago d'Iseo che ha attirato moltissimi visitatori. "L'arte - conclude Fontana - non ha tempo, così come la nostra riconoscenza". (ANSA).