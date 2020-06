Calcio: ispettori Figc ad Appiano, protocollo Inter ok

(ANSA) - MILANO, 01 GIU - Gli ispettori della procura Figc hanno raggiunto oggi Appiano Gentile, come già accaduto in altri centri sportivi di Serie A, per controllare il rispetto del protocollo federale necessario per la ripresa degli allenamenti di squadra e del campionato. Gli ispettori non hanno fatto nessun appunto al club nerazzurro le cui regole adottate, quindi, rispettano a pieno il protocollo. (ANSA).