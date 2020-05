Fase 2: Sala, se avanti così tornerà ok ad asporto alcol

(ANSA) - MILANO, 31 MAG - "Le cose stanno procedendo bene per cui mi auguro che si continui così in queste serate di questo anomalo ponte del 2 giugno. Se tutto continuerà così, io tornerò sui miei passi e tornerò a permettere anche l'asporto" delle bevande alcoliche. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel consueto video sulle sue pagine social dove ha tracciato un bilancio delle serate in questo ponte del 2 giugno alla luce dell'ordinanza che vieta l'alcool da asporto dopo le 19.

"Il weekend sta procedendo bene, con molto ordine e ringrazio tutti coloro che stanno interpretando questa necessità ancora di prudenza nelle nostre vie", ha concluso. (ANSA).