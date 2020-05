A Milano incentivi per scooter e bici elettriche

(ANSA) - MILANO, 30 MAG - Il Comune di Milano mette in campo incentivi fino a 1.800 euro per l'acquisto di scooter e moto a basso impatto ambientale e fino a 1.500 euro per l'acquisto di una bici elettrica. Il provvedimento, cumulabile con le agevolazioni dello Stato, è rivolto a cittadini e imprese, anche alle micro, a quelle artigiane, alle partite Iva e agli enti del terzo settore, che vogliono sostituire o acquistare veicoli elettrici o ibridi soprattutto in questa fase 2 del Covid in cui l'amministrazione sta proponendo dei modelli di mobilità diversi, che puntano sulla ciclabilità e sul basso impatto ambientale. Gli incentivi per la prima volta sono senza limitazioni Isee in modo da permettere a tutti di accedervi.

